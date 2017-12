Claudiu Niculescu critica arbitrajul din meciul cu Dinamo: „Am avut si un gol valabil”

Claudiu Niculescu a vorbit dupa infrangerea cu 2-0 in fata dinamovistilor si a acuzat arbitrajului, acesta fiind de parere ca echipa sa a avut un gol valabil.

Tehnicianul ilfovenilor considera ca arbitrajul video trebuie introdus neaparat in Liga I, dar nu neaga jocul slab al echipei sale. De asemenea, Niculescu a explicat si situatia lui Marinescu, jucator intrat in minutul 67 al partidei, in locul lui Capatana.

”Doua faze fixe, am primit doua goluri si cam asa s-a scris istoria jocului. Lipsa de atenţie si de talie a facut ca ei sa marcheze din faza fixa. Ei au jucatori cu talie.

Una peste alta nu a fost un joc rau in aceasta seara. Cred ca am avut si un gol valabil, iar daca arbitrul ar fi dat acel gol ar fi fost altul parcursul jocului. Cred ca arbitrajul video e absolut necesar in campionatul Romaniei.

Marinescu a jucat foarte mult in ultima vreme, si e la o varsta in care trebuie sa-i protejam. E o incarcatura foarte mare si fizica si psihica. Sunt foarte suparat, imi gasesc foarte greu cuvintele, trebuie sa privim inainte. Trebuie sa castigam meciul de la Sepsi de etapa viitoare”, a declarat Claudiu Niculescu la Telekom Sport.