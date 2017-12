Se stiu toate sfertfinaliste de la Campionatul Mondial de handbal feminin!

Campionatul Mondial de handbal feminin si-a aflat actorii ce vor juca in sferturile de finala ale competitiei din Germania.

Echipa nationala a Romaniei a pierdut dramatic in fata Cehiei, dupa un gol incasat in ultima secunda a intalnirii din germania. Olanda, Norvegia, Rusia si Suedia sunt celelalte echipe calificate in sferturi.

Ultimul meci al optimilor s-a dat intre Franta si Muntenegru, iar singura reprezentativa ce a invins Romania in grupe s-a calificat in runda urmatoare.

Program si rezultate

Marti, 12 decembrie

Suedia – Danemarca 26-23

Franta – Muntenegru 25-22

Luni, 11 decembrie

Japonia – Olanda 24-26

Spania – Norvegia 23-31

Romania – Cehia 27-28

Rusia – Coreea de Sud 36-35