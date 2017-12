Dueluri galactice in optimile UCL: Real Madrid – PSG si Chelsea – Barcelona! Vezi tabloul complet

UPDATE / Tabloul optimilor UEFA Champions League:

Juventus – Tottenham

FC Basel – Manchester City

FC Porto – Liverpool

Sevilla – Manchester United

Real Madrid – PSG

Sahtior – AS Roma

Chelsea – Barcelona

Bayern Munchen – Besiktas

Mansa tur a optimilor se va disputa pe 13/14 februarie, respectiv 20/21 februarie, iar returul va avea loc pe 6/7 martie, respectiv 13/14 martie.

stirea initiala …

Astazi, cu incepere de la ora 13:00, va avea loc la Nyon tragerea la sorti pentru optimile UEFA Champions League.

Anglia s-a calificat cu cinci echipe in aceasta faza a comepetitiei, ceea ce reprezinta un record. Spania are trei reprezentante, iar Italia are doua. Echipele care s-au duelat in grupe nu se pot intalni in optimi. Regula se aplica si echipelor din aceeasi tara.

Echipele calificate in optimi: Barcelona, Basel, Bayern Munchen, Besiktas, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Porto, Real Madrid, AS Roma, Sevilla, Sahtior Donetk, Tottenham.