Sexy la fileu: Frumoasele din echipa de volei CSM Bucuresti s-au aranjat pentru meciul anului!

Voleibalistele de la CSM Bucuresti au petrecut cateva ore la un salon de infrumusetare, inainte de cel mai important joc din cupele europene, cu Uralochka Ekaterinburg (marti, 17.30, Sala Rapid).

Sunt tinere, atletice, performante, frumoase, dar si muncesc din greu pentru tot ce au. Jucatoarele de la CSM Bucuresti, aflate in linie dreapta pentru pregatirea meciului din 16-imile CEV Cup, cu Uralochka-NTMK Ekaterinburg, stiu cat de important este aspectul fizic, asa ca ii acorda o atentie sporita. „Tigroaicele” nu neglijeaza niciun detaliu legat de modul in care arata si, desi sunt ocupate si concentrate pentru meciul cu rusoaicele, si-au facut timp si pentru ele.

Astfel, trei dintre voleibalistele campioanei Romaniei, Nikola Radosova, Andreea Ispas si Naoko Hashimoto, s-au rasfatat cateva ore la un salon de infrumusetare. Asteptate la „Myra Beauty Salon” ca adevarate vedete, sportivele au profitat din plin de momentele de relaxare.

Nikola Radosova si-a dorit o schimbare de look, asa ca a intrat pe mana hair-styilistului Cosmin Boboc, proprietarul salonului. Naoko Hashimoto si Andreea Ispas au ales „ritualul” de manichiura si pedichiura, asa ca au fost rasfatate cu cele mai noi metode de spa.

„A fost frumos sa ne relaxam.. Mai avem putin timp pana la meci, dar ma bucur ca ne-am deconectat un pic. Este important pentru orice femeie sa aiba grija de ea. O vizita la un salon de infrumusetare iti ofera mai multa incredere in tine!” – Nikola Radosova, voleibalista CSM Bucuresti.

Desi atmosfera de la salon a fost una extrem de relaxata, fetelor le-a zburat gandul la meciul de marti, cel mai important din acest an pentru voleiul feminin romanesc.

„Sunt nerabdatoare, acest meci va fi diferit, maret, fata de ce am avut parte pana acum. Cred ca rusoaicele sunt favorite in acest moment, dar este bine pentru noi, pentru ca putem sa le surprindem. Avem incredere ca putem sa le batem! Presiunea este pe umerii lor, noi mergem sa jucam bine, vrem sa obtinem un rezultat favorabil. Punctul nostru forte este ca avem un joc diferit ca stil fata de cel rusesc. Suntem rapide, avem un alt fel de aparare. in general, poate pentru multi ar fi o surpriza ca o echipa romaneasca sa bata o echipa din Rusia, dar noi credem ca este posibil!” – Nikola Radosova, voleibalista CSM Bucuresti.

S-au pus in vanzare biletele la meci

Partida din 16-imile CEV Cup dintre CSM Bucuresti si Uralochka-NTMK Ekaterinburg se va disputa in 2 manse (12 decembrie, ora 17.30, Sala Rapid) si 9-11 ianuarie, returul in Rusia. De 8 ori castigatoare si de 6 ori finaliste ale Ligii Campionilor, adversarele „tigroaicelor” se afla pe locul secund in clasamentul all-time al competitiei dupa Dinamo Moscova (11 titluri si 5 finale). Biletele pentru meciul anului in voleiul romanesc costa 15 lei si se pot achizitiona din reteaua Eventim. Ele se pot procura si in ziua meciului, de la Sala Polivalenta Rapid.