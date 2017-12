S-a jucat pe bune la Botosani?! Iuliu Muresan: „S-a intamplat cum ma asteptam!”

CFR Cluj are un avans de cinci puncte in fata celor de la FCSB, dar Iuliu Muresan nu a fost surprins sub nici o forma de rezultatul obtinut de elevii lui Dica in fata celor de la FC Botosani.



Presedintele formatiei CFR Cluj, Iuliu Muresan a declarat inaintea partidei FC Botosani – FCSB ca ros-albastrii se vor impune fara probleme in fata moldovenilor lasand de inteles ca jucatorii gazdelor nu se vor omori prea mult cu firea: „FC Botosani a facut doua egaluri cu noi si ne-a eliminat din Cupa Romaniei, dar eu simt ca nu va face nimic in meciul cu FCSB. Asa simt eu. Cei de la Botosani nu vor face nimic. Oricum, daca vor face ceva, fac pentru ei, nu pentru mine.

Daca vor pierde acest meci, nu ii vad prea bine in lupta pentru play-off. Sunt foarte multe lucruri care nu se explica. Sunt foarte multe lucruri de care nu vreau sa mai vorbesc Unele echipe pierd cu anumite echipe, dar asa e fotbalul. Nu ma astept la foarte multe din partea Botosaniului la meciul cu Steaua. Ma astept sa bata Steaua”.

Dupa meci, castigat de FCSB cu 3-0, Iuliu Muresan a comentat in mod ironic rezultatul obtinut de echipa lui Gigi Becali, desi a dorit sa para serios in declaratii: „Ce v-am spus eu inainte de meci? S-a intamplat exact cum ma asteptam. Cei de la FCSB au batut FC Botosani pentru ca au fost mai buni pe teren. Am spus eu ceva rau de Gigi Becali? Am vorbit eu ceva negativ la adresa dansului? Nu!

Eu doar am spus ca jucatorii dansului se vor impune in fata celor de la FC Botosani pentru ca eram sigur ca o vor face datorita faptului ca sunt mai buni. Si nu m-am inselat. In rest nu mai doresc sa comentez alte lucruri pe care Gigi Becali le-a spus despre CFR si despre mine la finalul partidei câstigate de echipa lui„.