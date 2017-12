Ronnie O’Sullivan a triumfat pentru a sasea oara la Campionatul Regatului Unit!

Englezul Ronnie O’Sullivan s-a impus, duminica seara, in Barbican Center din York, in finala Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord contra conationalului sau Shaun Murphy, scor 10-5, si l-a egalat la numarul de titluri, sase, pe legendarul Steve Davis.



Prima sesiune a finalei a stat sub semnul echilibrului, dupa cele opt jocuri programate cei doi jucatori aflandu-se la egalitate, scor 4-4, dupa ce O’Sullivan condusese cu 4-2.

La reluare, in sesiunea de seara, Murphy a mai obtinut un singur joc si, de la 5-5, finala s-a rupt in favoarea lui O’Sullivan.

La 24 de ani de la primul sau succes la Campionatul Regatului Unit, O’Sullivan obtine titlul cu numarul sase si il egaleaza pe Steve Davis, dar si pe scotianul Stephen Hendry la numarul de turnee de puncte castigate in cariera (18).

Prin succesul obtinut in turneul de la York, O’Sullivan avanseaza pana pe pozitia secunda a clasamentului mondial si ii sufla in ceafa lui Mark Selby, campionul precedent, eliminat in turul al doilea al competitiei, scor 3-6, in fata scotoanului Scott Donaldson.

“Sunt in al noualea cer. Nu-mi vine sa cred ca la 42 de ani inca mai jos. As putea sa fiu tatal multora dintre jucatorii circuitului mondial profesionist”, a spus O’Sullivan la festivitatea de premiere a turneului, care a fost dotat cu premii in valoare de 850.000 de lire sterline. Pentru castigarea finalei, O’Sullivan a incasat un cec in valoare de 170.000 de lire sterline.

O’Sullivan s-a mai impus la UK Championship in 1993, 1997, 2001, 2007 si 2014.