Romania – Cehia, de la ora 18:30, in optimile Campionatului Mondial de handbal feminin

Romania este vazuta mare favorita inaintea meciului cu Cehia, atat de specialisti, cat si de casele de pariuri. Disputa va incepe la ora 18:30, urmand sa fie transmisa in direct pe Telekom Sport si LiveSCORE pe www.SPTFM.ro.



In faza grupelor, Cehia nu a aratat neaparat o constanta in evolutie, insa e periculos (mai ales la un asemenea nivel) sa te bazezi doar pe ceea ce ar putea sa faca/ sau nu adversarul. Dupa victorii cu Argentina si Polonia, Cehia a fost invinsa de Suedia, Norvegia si Ungaria. In urma acestor rezultate, a ajuns sa joace impotriva Romaniei (castigatoarea Grupei A).

Daca va trece luni de Cehia, Romania se va duela in sferturi cu invingatoarea disputei dintre Japonia si Olanda.

Pana acum, au facut pasul in sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin urmatoarele echipe: Suedia, Danemarca, Franta si Muntenegru.