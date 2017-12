Retrospectiva anului sportiv 2017 – ianuarie

2017 poate fi considerat un an bun, in general, pentru sportul romanesc.

Simona Halep a devenit in premiera numarul 1 mondial, Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer au cucerit titlul la dublu mixt la Grand Slamul de la Wimbledon, canotoarele si canotorii au cucerit 31 de medalii la intrecerile continentale si mondiale de tineret si seniori, Alina Vuc a castigat prima medalie mondiala, un bronz, a luptelor din tara noastra, echipa feminina de tenis de masa devine campioana continentala, FOTE de Vara de la Gyor s-a incheiat cu opt trofee pentru romani, cinci de argint si trei de bronz, la Bascov s-au desfasurat campionatele lumii de kaiac-canoe juniori si tineret, sportivii nostri adjudecandu-si trei medalii, doua de argint si una de bronz, handbalistele de la CSM Bucuresti si fotbalistii de la FCSB reusesc sa se califice in primavara europeana, iar echipa de senioare a revenit cu un argint de la Campionatele Europene de cros din Slovacia.

– Motociclistii Emanuel Gyenes si Marcel Butuza participa in perioada 2-14 ianuarie, pentru a cincea oara, la Raliul Dakar

– Mihai Radut se transfera la echipa poloneza Lech Poznan

– Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk pierd finala turneului de dublu de la Shenzhen-China

– Stafeta de sanie a Romaniei ocupa locul 7 la Europenele de la Koniigssee-Germania

– Harlem Gnohere lasa Dinamo pentru Steaua si va incasa 480.000 de euro pe sezon

– Cosmin Contra, antrenor la Maccabi Tel Aviv

– Cristiano Ronaldo si Claudio Ranieri desemnati fotbalistul, respectiv antrenorul anului 2016 la gala FIFA de la Zurich

– Flavius Stoican, antrenor la Pandurii Tg. Jiu

– 40 de meciuri consecutive fara infrangere, in toate competitiile, pentru Real Madrid

– Monica Niculescu invinsa in ultimul act al turneului de tenis de la Hobart-Australia

– Razvan Marin, la Standard Liege, iar Alin Tosca, la Betis Sevilla

– Britanicul Sam Sunderland-KTM il invinge pe campionul en-titre al Raliului Dakar, francezul Stephane Peterhansel. Gyenes incheie pe 17, a patra oara in Top 20, iar Butuza pe 72

– FIFA aproba marirea la 48 a numarului echipelor participante la Mondialele din 2026

– Novak Djokovic, eliminat in turul al doilea la Australian Open de uzbekul Denis Istomin, venit din calificari

– Echipele de tenis de masa ale tarii noastre se califica la Europene

– Franta, gazda Mondialelor de handbal masculin, castiga finala cu Norvegia, 33-26, bronzul revenind surprinzator Sloveniei, 31-30 cu Croatia

– Al 18-lea titlu de Grand Slam pentru elvetianul Roger Federer, 6-4, 3-6, 61, 6-3 in finala de la Australian Open cu ibericul Rafael Nadal. Duelul surorilor Williams revine mezinei Serena, 6-4, 6-3, al 23-lea succes

– Bronz la Cupa Europei de bob de la Winterberg-Germania pentru dublo-ul Andreea Grecu-Erika Halai

-Locul 10 obtinut de stafeta Romaniei la Mondialele de sanie de la Innsbruck

-Bronz pentru bobul de 4 al tarii noastre la campionatele lumii under 23 de la Winterberg.