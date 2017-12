Probleme pentru Neymar? Brazilianul a parasit Franta: „Sper ca se va intoarce peste cateva zile”

Fotbalistul brazilian Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain, a plecat pentru cateva zile in tara sa natala din cauza unei probleme personale, a anuntat luni antrenorul echipei franceze, Unai Emery.

„Sper ca se va intoarce peste trei sau patru zile”, a declarat Emery. El a explicat ca Neymar l-a sunat sambata, inaintea meciului cu Lille, pentru care atacantul era suspendat. „Mi-a spus ca are o problema familiala si ca ar fi important pentru el daca PSG si cu mine i-am oferi posibilitatea sa mearga in Brazilia sa se ocupe de aceasta problema”, a continuat tehnicianul spaniol.

„Pe primul loc vine omul, dupa aceea fotbalistul. Noi am vorbit cu Antero Henrique, directorul sportiv al lui PSG”, a spus Emery cu doua zile inaintea meciului din deplasare cu Strasbourg din optimile de finala ale Cupei Ligii franceze. „Noi i-am acordat permisiunea sa faca acest drum”, a adaugat Emery.

El nu stie daca va conta pe jucatorul sau in meciul de miercuri sau in cel de sambata impotriva lui Rennes, in campionat.

„Vom astepta sa fie pregatit pentru a veni. Nu stiu daca va veni maine pentru meciul de miercuri, mai intai trebuie sa fie linistit cu problema sa”, a spus tehnicianul.

