Nicholas David Ionel, campion la Orange Bowl 2017! Borg, McEnroe, Courier, Roddick, Federer sau Thiem au mai castigat trofeul

Dupa 11 ani, Romania are din nou un campion la Orange Bowl. Nicholas David Ionel a cucerit titlul neoficial de campion mondial al juniorilor de pana in 16 ani.



In finala de la Orange Bowl 2017, Nicholas David Ionel l-a invins cu scorul de 0-6, 7-5, 6-2 pe compatriotul sau, Nini Gabriel Dica. Astfel, a devenit campionul editiei 2017 – Under 16.

In varsta de 15 ani si 59 de zile Nicholas David Ionel este legitimat la clubul Dinamo, unde este antrenat de Constantin Cosmescu. El a fost vicecampion la FOTE, in acest an.

El este al doilea jucator roman campion la Under 16 masculin in istoria acestui turneu, dupa ce, in 2001, Florin Mergea castiga si el salatiera cu portocale. Si la feminin am avut o campioana la Under 16. E vorba de Raluca Ciochina, care s-a impus in 1999.

Si la categoria Under 19 am avut de-a lungul timpului un campion. E vorba de Petru Luncanu, castigator in 2006.

Cu o traditie de sapte decenii, “Orange Bowl” a fost castigat, de-a lungul timpului, la aceasta categorie, U16, de cativa mari campioni care au dominat tenisul mondial in ultima jumatate de secol: Guillermo Vilas, Ivan Lendl, Bjorn Borg, Mats Wilander sau Jim Courier.