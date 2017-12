Mihai Nesu, premiat la Gala FIFPro cu 25.000 de dolari

Mihai Nesu a primit un premiu de merit la Gala FIFPro pentru munca depusa in ultima perioada alaturi de copii cu dizabilitati. Gala a avut loc la Cairo, astfel ca Mihai Nesu nu s-a putut deplasa personal pentru a-si ridica premiul in valoare de 25.000 de dolari.



Emilian Hulubei, presedintele AFAN, a fost cel care a mers la gala pentru a ridica premiul in numele fostului jucator al Stelei si al lui Utrecht.

„Cred ca copiii de aici merita chiar mult mai mult decat acest premiu, dar noi suntem foarte bucurosi si le multumim celor de la FIFPro si de la AFAN Romania pentru ca s-au gandit la noi„, a declarat Mihaita Nesu pentru Digi24.

Mihai Nesu a jucat la Steaua in perioada 2001-2008, iar apoi s-a transferat in Olanda, la FC Utrecht. Pe 10 mai 2011, Nesu a suferit un teribil accident la antrenamentele echipei olandeze, accident in urma caruia a ramas imobilizat in scaun cu rotile.

La inceputul anului 2012, Mihai Nesu a deschis o fundatie, „Mihai Nesu Fundation”, fundatie prin care incearca sa-i ajute pe cei cu probleme similiare.