Gigi Becali si Ionut Negoita, in primele trei locuri ale celor mai bogati romani care investesc in fotbalul romanesc! Omul trimis cu valiza la Cluj, in 2008, avere de 44 milioane de euro!

Revista Top 300 Capital a lansat pe piata editia din 2017 a celor mai bogati romani. Ion Tiriac, cu o avere estimata la 1,7 – 1,8 miliarde dolari, ramane cel mai bogat roman.



Candva miliardar, Ioan Niculae, patronul Astrei, se situeaza acum pe pozitia a treia a topului, cu o avere de 500-600 milioane euro. Al doilea cel mai bogat om din fotbalul romanesc este Gigi Becali, cu o avere de 400-500 milioane euro, patronul FCSB-ului ocupand locul 6 in TOP 300. Surprinzator, pozitia a treia a celor mai avuti oameni din fotbalul romanesc ii revine lui Ionut Negoita, locul 49 in topul general!

Interesanta este intrarea in clasament a omului de afaceri Teia Sponte, fost vicepresedinte la Steaua si unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Gigi Becali.

Sponte este cunoscut pentru celebrul „Dosar Valiza”, el fiind cel care, in 2008, a fost trimis de patronul FCSB la Cluj cu o geanta in care se gaseau 1,7 milioane de euro, bani confiscati de DNA. Suma avea rolul de a-i stimula financiar pe cei de la Universitatea Cluj pentru a-si apara corect sansele impotriva CFR-ului.

Teia a intrat in Top 300 dupa ce a reusit sa vanda un teren de 48 de hectare companiei Vastint Romania, divizia IKEA, pentru o suma estimata de Capital la 24 de milioane de euro. Pe terenul cumparat, firma vrea sa ridice un complex de locuinte.

Dintre antrenorii romani, Mircea Lucescu e cel mai bogat, el fiind urmat de Cosmin Olaroiu, Gica Hagi si Dan Petrescu. De mentionat, insa, faptul ca Hagi este singurul care si investeste in fotbal.

CLASAMENTUL OAMENILOR DE FOTBAL AFLATI IN TOP 300

Nume /Loc /Avere (milioane E)

1. Ioan Niculae /3 /500-600

2. Gigi Becali /6 /280-300

3. Ionut Negoita /49 /95-100

4. Mircea Lucescu /194 /30-32

5. Cosmin Olaroiu /223 /26-28

6. Gheorghe Hagi /277 /22-24

7. Valeriu Iftime /294 /20-22

8. Dan Petrescu /296 /20-22

Primele 10 pozitii din “Top 300 Cei mai Bogati Romani”

Ion Tiriac: 1,7-1,8 miliarde de euro (in 2016, averea celui mai bogat roman a fost de 1,6-1,65 miliarde de euro).

Dragos si Adrian Paval: 1,1-1,2 miliarde de euro (Anul trecut, fratii Paval au avut o avere de 920-950 milioane de euro).

Zoltan Teszari: 550 – 570 milioane de euro (in 2016, patronul RCS&RDS avea o avere de 500-520 milioane de euro).

Ioan Niculae: 500-600 milioane de euro (in editia anterioara, omul de afaceri ocupa locul trei, cu o avere cuprinsa intre 600-700 milioane de euro).

Iulian Dascalu: 480-500 milioane de euro (Anul trecut, Iulian Dascalu se afla pe acelasi loc, cu o avere de 450-460 mil. euro).

George Becali: 400-500 milioane de euro (in editia din 2016, Becali avea o avere de 280-300 milioane de euro si se afla pe locul 9).

Gruia Stoica si Vasile Didila: 400-420 milioane de euro (Anul trecut, cei doi antreprenori ocupau locul 6 cu o avere de 380-400 mil. euro).

Frank Timis: 380-400 milioane de euro (in editia precedenta, omul de afaceri avea o avere de 270-280 milioane euro si ocupa locul 11).

Radu Dimofte: 370-400 milioane de euro (in 2016, se afla pe locul 10 cu o avere de 280-300 milioane de euro).

Marius si Emil Cristescu: 340-350 milioane de euro (Cei doi frati aveau in 2016 o avere de 350-360 milioane de euro si ocupau locul 7).