FC FCSB afla AZI pe cine va intalni in 16-imile Europa League (Arsenal, Milan, Atletico Madrid, posibili adversari)

Luni, de la ora 14:00, va avea loc la Nyon (Elvetia) tragerea la sorti a partidelor din 16-imile Europa League la fotbal. Dupa ce a pierdut pe ultima suta de metri locul intai in grupa, FCSB a ratat sansa de a se afla in urna capilor de serie. In aceste conditii, formatia Liga 1 ar putea da peste nume mari precum Arsenal, AC Milan, Atletico Madrid sau Lazio.

Urna capilor de serie:

* aici se gasesc cele 12 castigatoare de grupa si echipele de pe locul trei din Champions League.

AC Milan (Italia), Arsenal (Anglia), Atalanta (Italia), Athletic Bilbao (Spania), Atletico Madrid (Spania, grupele UCL), Braga (Portugalia), TSKA Moscova (Rusia, grupele UCL), Dinamo Kiev (Ucraina), Lazio (Italia), Leipzig (Germania, grupele UCL), Lokomotiv Moscova (Rusia), Viktoria Plzen (Cehia), Salzburg (Austria), Sporting (Portugalia, grupele UCL), Villarreal (Spania), Zenit (Rusia).

A doua urna:

FCSB (Romania), AEK Atena (Grecia), Astana (Kazahstan), Celtic (Scotia, grupele UCL), Steaua Rosie Belgrad (Serbia), Borussia Dortmund (Germania, grupele UCL), FC Copenhaga (Danemarca), Ludogorets (Bulgaria), Olympique Lyon (Franta), Marseille (Franta), Napoli (Italia, grupele UCL), Nice (Franta), Ostersund (Suedia), Partizan Belgrad (Serbia), Real Sociedad (Spania), Spartak Moscova (Rusia).

* FCSB nu poate pica cu Viktoria Plzen, formatie pe care a intalnit-o si in faza grupelor.

Disputele din 16-imile Europa League vor avea loc pe 15 si 22 februarie 2018.