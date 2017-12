EXCLUSIV / Vasile Stanga: „Sper ca Cehia sa nu prinda o zi buna (…)”. De ce considera ca sistemul play-off/play-out din handbalul romanesc este „prost gandit” si care este motivul lipsei unei ligi profesioniste

Duminca, in Sala ”Concordia” din Chiajna, a avut loc derby-ul Ligii Nationale de Handbal Masculin, intre Steaua si Potaissa Turda, meci care a contat pentru prima etapa a returului competitiei. Ros-albastrii s-au impus cu 29-27, dupa ce la pauza erau condusi cu sase goluri (5-11). In urma acestui rezultat, elevii lui Ovidiu Mihaila si Stefan Laufceac au revenit in fotoliul de lider, cu 31 de puncte, unul in plus fata de turdeni.

„Eu am tras un semnal de alarma, nici nu a inceput returul si clasamentul s-a rupt. Echipele din subsolul clasamentului nu mai sunt interesate de duelurile cu cele din play-off, pentru ca punctele castigate in fata echipelor din play-off nu se pun in play-out si invers.

Acum se fac jocurile, tot felul de aranjamente, sa vezi cu cine joci, ce culoar prinzi …

Sistemul asta este prost gandit. la fete se joaca tur-retur, iar baietii joaca aberatia asta de play-off si play-out. Asta pentru ca nu avem o liga profesionista, sa decidem noi cum sa jucam, pe cine sa sanctionam etc.

Daca s-ar face aceasta liga, toti banii de la cluburi, care se duc acum catre federatie, ar merge catre liga, iar domnul Dedu, presedintele, nu ar mai castiga 3000 de euro pe luna!”, a declarat Vasile Stanga, directorul sportiv al sectiei de handbal a clubului Aarmatei, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Chestionat in privinta „optimei” pe care Romania o va disputa in compania Cehiei, la CM de handbal feminin, in aceasta seara, de la ora 18:30, Vasile Stanga a mai spus: „Cu Cehia vom avea un meci greu, este o echipa cu evolutii fluctuante. Daca prind o zi buna nu stiu cum vom scapa. Sper sa prinda ziua proasta, pe care am mai vazut-o la acest CM.