EXCLUSIV / Vasile Stanga, despre eliminarea Romaniei de la CM de handbal feminin: „Nu poti sa stai intr-o singura jucatoare. Trebuia convinsa Ungureanu sa mai joace si la Mondialul asta”

Vasile Stanga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre eliminarea Romaniei in optimile Campionatului Mondial de handbal feminin, dupa infrangerea suferita in fata Cehiei, scor 27-28, cu un gol inscris in ultima secunda a intalnirii.

„Toti ne gandeam ca trecem de faza grupelor, trecem de Cehia si jucam mai departe, dar uite ca ne-am incurcat. Ce sa va spun, este o mare dezamagire. Poate ii da de gandit domnului Dedu sa puna biciul pe campionatul Romaniei, pentru ca eliminarile pe care le-am luat nu se fluiera la noi.

Poarta a fost foarte slaba, din pacate. Trebuia convinsa Ungureanu sa mai joace si la Mondialul asta.

Imi pare rau de Cristina Neagu, pentru ca e o jucatoare de exceptie si la valoarea ei ar merita sa aiba un titlu mondial, o medalie olimpica. Dar, nu poti sa stai intr-o jucatoare.

Antrenorul strain nu functioneaza in Romania, pentru ca suntem alta natie, nu stiu, e altceva. Nu exista comunicare. Nu poti sa vii sa stai doar o saptamana cu echipa nationala”, a declarat Vasile Stanga, in cadrul emisiunii „Fluier final”.