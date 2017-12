EXCLUSIV / Valeriu Iftime: „Supararea este mare pentru ca am avut mari asteptari de la acest meci!”

Finantatorul echipei FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit la Sport Total FM despre infrangerea in fata FCSB-ului, scor 0-3, la Botosani, la cateva zile dupa ce echipa pregatita de Costel Enache avea sa piarda cu acelasi scor, la Chiajna.



„Am avut prea multe asteptari, am crezut ca echipa mea poate juca de la egal la egal cu Steaua. Steaua n-a batut la Iasi din cauza ghiniponului …

Acum, Steaua n-a avut ocazii, dar iata ca o greseala de arbitraj ne-a turnat plumb in ghete.

Nu este nimic pierdut, cu Steaua mai toti au pierdut, lupta noastra este alta.

Dupa prima repreiza, pot spune ca au fost doua echipe echilibrate, nu am vazut mari diferente. Deschiderea scorului, asa cum a fost facuta, ne-a cam tras in jos.

Si terenul a fost prost, dar toti jucatorii au jucat pe aceeasi suprafata. Noi nu am stiut ca va veni acea ninsoare atat de aproape de ora meciului … Desi l-am curatat foarte repede, nu l-am mai putut dezgheta la ora meciului.„, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

FCSB a castigat la Botosani, scor 3-0, in etapa cu numarul XXI a campionatului. Vicecampioana Romaniei a bifat a 13-a victorie din actualul sezon al Ligii 1 si ramane la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Golurile au fost marcate de Gnohere ’45+1, Man ’58 si Tanase ’90+3.