EXCLUSIV / Radu Voina: „Am vazut o echipa a Cehiei modesta si un joc modest al Romaniei”

Radu Voina a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre eliminarea echipei nationale a Romaniei de la Campionatul Mondial din Germania, in faza optimilor de finala. Cehia a invins in ultima secunda a intalnirii si si-a castigat locul in sferturi.

„E un sport si exista un singur castigator. Sunt putin dezamagit, pentru ca parca am vorbit prea mult despre cele patru victorii din grupa si parca ne-am vazut cu sacii in caruta.

Am vazut o echipa a Cehiei modesta, dar am vazut un joc modest al echipei noastre.

Nu se poate sa fie doar Cristina Neagu. Cat poate sa duca? Restul jucatoarelor unde sunt? Trebuie sa isi asume responsabilitatea si alte fete. N-am stiut sa exploatam ce avem, pentru ca stam intr-o singura jucatoare.

Chiar daca menajam jucatoarele, ele trebuie sa fie tot timpul conectate. Au avut trei zile libere, nu poti sa spui ca au fost obosite. Eu le-as fi tinut in priza.

Trebuie sa vorbim romaneste la echipa nationala, sa inteleaga toata lumea ce avem de spus. Chiar daca este era in care se vorbeste engleza, eu nu sunt convins ca toata lumea intelege”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisiunii „Fluier final”.