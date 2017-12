EXCLUSIV / Peter Klosz si Silviu Nicolescu, ACUM, in studioul Sport Total FM: „Asteptam peste 200 de sportivi la Campionatul Mondial de triatlon, din peste 24 de tari”

Peter Klosz, presedintele Federatiei Romane de Triatlon, este prezent in studioul Sport Total FM, alaturi de Silviu Nicolescu, PR-ul Federatiei, incepand cu ora 17:00, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.

Invitatii postului nostru de radio au vorbit despre organizarea Campionatului Mondial de Triatlon de la Cheile Gradistei.

„Este foarte greu sa gasim locatii, mai ales pentru triatlonul olimpic. Trebuie sa gasim autoritati care ne inteleg si inchid drumurile. Noroc ca am avut 29 de competitii in acest an in Romania, ceea ce inseamna ca reusim sa gasim sprijin.

Avem 34 de cluburi afiliate la Federatia Romana de Triatlon.

Asteptam undeva peste 200 de sportivi la Campionatul Mondial, din peste 24 de tari. Inscrierile se incheie pe 24 decembrie.

Razvan Florea este unul dintre vicepresedintii Federatiei de Triatlon. Dar si concureaza si sprijina competitiile. E o Federatie in care toti sunt si practicanti de triatlon.

Organizam competitii internationale de vreo 4 ani. Incet-incet am devenit cunoscuti in lumea triatlonului si concurentilor le face placere sa revina in Romania.

Deocamdata, impactul asupra publicului este destul de mic. Avem de lucru din punctul asta de vedere. Lumea inca intreaba ce este triatlonul”, spune Peter Klosz.

„25% dintre sportivi sunt din tara. Romania gazduieste aceasta competitie (Campionatul Mondial de triatlon) imediat dupa Canada”, spune Silviu Nicolescu.