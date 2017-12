Colegiul National Aurel Vlaicu din Bucuresti a castigat „CUPA EDU”, Editia 2017!

Supranumiti „Vulturii din Grivita”, liceenii de la Colegiul National Aurel Vlaicu din Bucuresti au castigat ieri seara „CUPA EDU”, competitie de baschet disputata intre colegiile din Capitala.

In marea finala gazduita de Arena de Baschet, baschetbalistii de la Vlaicu au trecut de Colegiul National Spiru Haret, cu scorul 89-86. Partida, realmente spectaculoasa, a adus fata in fata doua echipe solide care au luptat din rasputeri pentru renumele celor doua licee si a avut nevoie de o repriza de prelungiri pentru a stabili castigatoarea. Cei mai tari liceeni din Bucuresti la baschet, impulsionati de prezenta in tribune a legendarilor jucatori Levente Szijarto (cel mai titrat jucator roman de baschet in activitate) si Claudiu Fometescu (Antrenorul Federal al Romaniei), au continuat spectacolul si si-au disputat suprematia sub panou pana in ultima secunda a prelungirilor. Cosurile s-au succedat rapid, ca intr-o finala veritabila de campionat national, iar suspansul a planat deasupra Arenei de Baschet. Cu o secunda inainte de final, cei de la Spiru Haret au avut sansa unei aruncari de trei puncte, insa mingea nu a intrat in cos si fluierul de final a tras cortina peste prima editie a competitiei de baschet “CUPA EDU”.

Remarcatii partidei au fost cei doi conducatori de joc: Alexandru Vlad de la Colegiul National Aurel Vlaicu (36 de puncte marcate, 6 pase decisive, 7 interceptii si 7 recuperari) si Andrei Constantin de la Colegiul National Spiru Haret (36 de puncte, 4 pase decisive, 5 interceptii si 4 recuperari), dar si Nicu Ciuca de la Aurel Vlaicu (17 puncte, 19 recuperari) si Alexandru Coconea, capitanul celor de la Spiru Haret (19 puncte, 13 recuperari, 3 pase decisive).

In finala mica a competitiei s-au intalnit alte doua licee cu o bogata traditie in baschet: Colegiul Tehnic Anghel Saligny si Colegiul National Cantemir Voda. in acest meci vital pentru stabilirea locului trei, cei de la Anghel Saligny, coordonati de profesorul Marian Dinu, s-au impus cu 90-58. Mult mai legati si cu un capitan in mare forma – Daniel Ionita – cei de la Saligny n-au dat nici o sansa jucatorilor de la Cantemir. inca de la pauza Saligny avea o diferenta confortabila pe tabela de marcaj (49-24). in partea a doua a jocului, cei de la Cantemir au incercat sa reintre in joc gratie evolutiei conducatorului de joc Luca Hara, insa cele 24 de puncte reusite de el nu au fost suficiente pentru a intoarce soarta meciului. Saligny incheie competitia de baschet „CUPA EDU”, Editia 2017 pe locul al treilea, in timp ce echipa Colegiului National Cantemir Voda incheie pe locul al patrulea.

Dupa terminarea celor doua meciuri a urmat festivitatea de premiere la care au participat stefan Sandulache (Director Executiv Directia de Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti), Levente Szijarto (jucator CSM Ploiesti), Diana Marin (Decor Floor CEE), Vlad Andronescu (ProBasketball), Bogdan Panaitescu (Asociatia Praxis Iuris) si Andrei Bucur (Molten Romania).



PREMII SPECIALE:

Organizatorii au pregatit trei premii speciale oferite celor mai buni jucatori care s-au remarcat de-a lungul competitiei „CUPA EDU”, Editia 2017.

MVP-ul turneului a fost desemnat Alexandru Vlad de la Colegiul National Aurel Vlaicu. in finala, cel alintat “Smygle” de catre colegi a reusit 36 de puncte si 6 pase decisive si a „transat” practic soarta meciului.

Cel mai bun jucator defensiv a fost nominalizat Daniel Ionita, capitanul celor de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Dani a reusit in finala mica o performanta incredibila: 41 de puncte si 33 de recuperari (31 de recuperari defensive, 2 ofensive).

Premiul special a fost oferit jucatorului Andrei Constantin de la Colegiul National Spiru Haret. ”Motorul” celor de la Spiru Haret a reusit 36 de puncte in finala si a primit din partea sponsorilor o cina la restaurant alaturi de Levente Szijarto, cel mai titrat jucator roman de baschet in activitate.

Patru scoli gimnaziale din Romania ajutate de baschetbalisti!

Marile castigatoare ale competitiei „CUPA EDU” au fost pe langa cele patru colegii inscrise in competitie, alte patru scoli generale din Romania. Inca de la inceput, organizatorii au anuntat componenta civica a acestei competitii, prin care fiecare echipa inscrisa in turneu a evoluat pentru a premia o alta scoala. Campionii de la Vlaicu au trimis premiile catre scoala Gimnaziala „Garabet Ibraileanu” din Targu Frumos (Jud. Iasi) 20 de burse de examen British Council oferite de Asociatia Praxis Iuris si British Council, in timp ce echipa de la Spiru Haret a oferit premiul catre scoala Gimnaziala „Alexandru Macedonski” din Craiova (Jud. Dolj). Acestia din urma vor beneficia de materiale de constructie in valoare de 1.000 de euro pentru renovarea unei clase, premiu sustinut de compania Decor Floor CEE.

De asemenea, Casa de copii ”Diaconia” din Bucuresti va primi cinci mingi de baschet din partea Federatiei Romane de Baschet, la fel si scoala Gimnaziala nr. 8 din Barlad (Jud. Vaslui).

PENTRU CE SCOLI GIMNAZIALE AU JUCAT BASCHET LICEENII:

Aurel Vlaicu a evoluat pentru scoala Gimnaziala „Garabet Ibraileanu” din Targu Frumos (Jud. Iasi)

Colegiul National Spiru Haret a jucat pentru scoala Gimnaziala „Alexandru Macedonski” din Craiova (Jud. Dolj).

Colegiul Tehnic Anghel Salingy a evoluat pentru Casa de copii „Diaconia” din Bucuresti.

Colegiul National Cantemir Voda a jucat pentru scoala Gimnaziala Nr.8 din Barlad (Jud. Vaslui)

DATE STATISTICE:

Cele mai multe puncte reusite la competitia de baschet „CUPA EDU”, Editia 2017 au fost marcate de Daniel Ionita. In partida cu echipa Colegiului National Cantemir Voda, capitanul lui Saligny a reusit 41 de puncte.

In finala mare a competitiei de baschet „CUPA EDU”, Editia 2017, echipa Colegiului National Spiru Haret a reusit 10 aruncari de trei puncte din totalul de 86 de puncte marcate. Cele mai multe cosuri de trei puncte marcate de un jucator au fost reusite in finala de catre Andrei Constantin (Colegiul National Spiru Haret). Acesta a reusit 6 cosuri din spatele semicercului.

Cele mai multe recuperari: Daniel Ionita – 33 de recuperari.

Cel mai multe pase decisive: Luca Hara de Colegiul National Cantemir Voda a reusit 7 assisturi.

Cele mai multe puncte marcate intr-un joc: 101 reusite de Colegiul National Aurel Vlaicu.

Finala a avut nevoie de o repriza de prelungiri pentru a se stabili castigatoarea competitiei de baschet „CUPA EDU”, Editia 2017

CLASAMENT FINAL „CUPA EDU”, EDITIA 2017:

1. Colegiul National Aurel Vlaicu

2. Colegiul National Spiru Haret

3. Colegiul Tehnic Anghel Saligny

4. Colegiul National Cantemir Voda

REZULTATE INREGISTRATE:

Vineri – 8 decembrie 2017

Ora 17:00 Colegiul National Cantemir Voda vs. Colegiul National Aurel Vlaicu (67-95)

Ora 19:00 Colegiul National Spiru Haret vs. Colegiul Tehnic Anghel Saligny (79-69)

Sambata – 9 decembrie 2017

Ora 15:00 Colegiul National Cantemir Voda vs. Colegiul National Spiru Haret (60-75)

Ora 17:00 Colegiul National Aurel Vlaicu vs. Colegiul Tehnic Anghel Saligny (101-53)

Duminica – 10 decembrie 2017

Ora 15:00 Colegiul Tehnic Anghel Saligny vs. Colegiul National Cantemir Voda (90-58)

Ora 17:00 Colegiul National Aurel Vlaicu vs. Colegiul National Spiru Haret (89-86)