Ambros Martin, singurul care a oferit declaratii presei dupa infrangerea cu Cehia: „Trebuie sa fim mandri de aceasta echipa a Romaniei”

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa in ultima secunda a intalnirii cu Cehia, scor 27-28.

Tricolorele au fost vizibil afectate de aceasta eliminare si nu au dorit sa stea de vorba cu presa, ci au plecat direct la vestiare. Selectionerul Ambros Martin a fost cel care a oferit explicatii dupa aceasta partida si care le-a transmis romanilor ca trebuie sa se mandreasca cu aceasta reprezentativa.

”Singurul lucru de zis e ca am pierdut azi. Cehia a fost mai buna pe final si in momentele importante. Au revenit in momentele critice ale meciului. Au avut o singura ocazie sa revina pe tabela si au reusit asta. In anumite momente, am tratat meciul altfel decat am facut-o in partidele de pana acum. Nu sunt echipe usoare in aceste optimi de finala. Au jucat inteligent, mai ales in a doua repriza. Noi am fost obositi, sub presiune mereu. In anumite situatii nu am fost norocosi. Au pus foarte multa presiune pe noi. Trebuie sa fim mandri de aceasta echipa a Romaniei.

Trebuia sa fim mai relaxati. Ne-am dorit foarte mult sa ajungem mai departe, de uneori asta nu e bine, intrucat vin momente critice, ca astazi…”, a declarat Ambros Martin, potrivit Telekom Sport.