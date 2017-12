Transfer de senzatie! CSM Bucuresti a achizitionat-o pe „Cristina Neagu din volei”!

Castigatoare a Cupei Challenge in 2016, echipa de volei feminin CSM Bucuresti a recrutat-o pe sarboaica Jovana Brakocevic, una dintre cele mai titrate jucatoare din lume. Ea ar putea debuta chiar marti in tricoul „tigroaicelor”, contra rusoaicelor de la Uralochka Ekaterinburg (CEV Cup, ora 17.30, Sala Rapid).

Campioana europeana 2011 si vicecampioana olimpica 2016, castigatoare a Ligii Campionilor 2013, MVP-ul Campionatului European 2011 si al Campionatului Mondial al Cluburilor 2013, razboinica de la fileu este un superstar in voleiul feminin. Brakocevic este considerata cea mai buna voleibalista din lume pe postul ei. Presa internationala de specialitate a acordat deja spatii largi acestui „transfer bomba”!

De la aeroport, direct la antrenament

La doar cateva ore dupa aterizarea in Romania, Jovana a efectuat vineri, 8 decembrie, primul antrenament in tricoul „tigroaicelor” si le-a impresionat pe colege cu profesionalismul si executiile ei. Deoarece a mai evoluat sub conducerea lui Ferhat Akbas in Turcia si China, vedeta nationalei Serbiei este optimista ca se va adapta repede in Romania si isi doreste sa aduca un nou trofeu european pentru voleiul romanesc.

„Suzana Cebic mi-a vorbit frumos despre nivelul voleiului din Romania si am vrut sa incerc aceasta provocare. M-am acomodat deja bine cu echipa, inca de la primul antrenament, si sper sa fie un lucru reciproc. Ma bucur totodata ca am sansa sa ma reintalnesc cu Ferhat. Suntem buni prieteni, am pastrat legatura in toti acesti ani. il respect mult deoarece este dornic mereu sa se autodepaseasca, sa acumuleze noi cunostiinte despre volei si sa le transmita mai departe jucatoarelor. Sunt o sportiva care tinteste mereu primele locuri, mi-as dori asadar si un trofeu european cu CSM Bucuresti”, a precizat Brakocevic.

Va debuta marti, in Sala Rapid

Oficialii gruparii din capitala au reusit, in regim de urgenta, sa obtina toate documentele necesare pentru ca Jovana sa poate evolua in marele meci contra rusoaicelor de la Uralochka Ekaterinburg – 8 ori castigatoare ale Ligii Campionilor (marti, 17.30, Sala Rapid, saisprezecimi CEV Cup). Ea va fi trecuta pe foaia de joc oficiala, iar antrenorul Ferhat Akbas ar putea miza pe serviciile ei, in functie de situatia din teren.

Biletele pentru meciul CSM Bucuresti – Uralochka Ekaterinburg costa doar 15 lei si se pot achizitiona din reteaua Eventim . Ele se vor putea procura si in ziua meciului, de la casele Salii Polivalente Rapid.

„Sunt foarte fericit cu acest transfer. Jovana are multa experienta la nivel inalt si avem nevoie de acest lucru in echipa noastra. Mai are nevoie de putina adaptare, dar avem rabdare cu ea, nu e nevoie sa punem presiune, deoarece avem deja o echipa valoroasa. Jovana ne poate ajuta, cu forta ei, sa obtinem mari performante, este una dintre cele mai valoroase jucatoare din lume pe postul ei si asta o dovedesc statisticile si premiile obtinute”, a punctat Ferhat Akbas dupa primul antrenament alaturi de noua achizitie.

Adora sa pozeze sexy

Posesoara unora dintre cele mai lungi picioare din sportul mondial, Jovana este rasfatata revistelor glossy in Serbia si are numerosi fani pe tot globul. Frumoasa voleibalista s-a casatorit in 2014 cu Marcello Canzian, un jucator italian de volei pe plaja. Nunta lor a fost un eveniment monden foarte mediatizat. Cei doi au impreuna un copil, iar Jovana a acceptat sa vina la CSM Bucuresti doar dupa ce buna ei prietena Suzana Cebic a laudat capitala Romaniei pentru gradul de securitate si optiunile de petrecere a timpului liber cu familia.

Palmares Jovana Brakocevic

Cu nationala Serbiei:

Vicecampioana olimpica 2016

Campioana europeana 2011/argint CE 2007

Bronz la Campionatul Mondial 2006

Bronz la FIVB World Grand Prix 2011 si 2013

Aur in Liga Europeana 2011 si 2013/bronz 2012

Vicecampioana mondiala universitara 2009

La nivel de club:

Vicecampioana a Chinei 2011 cu Guangzhou Evergrande

Campioana a Turciei 2013 cu Vakifbank Instanbul

Castigatoare a Ligii Campionilor 2013 cu Vakifbank Instanbul

Campionatul Mondial al Cluburilor 2013 cu Vakifbank Instanbul

Distinctii individuale:

„Cea mai eficienta jucatoare la serviciu” Campionatul European 2007

„Cel mai bun atacant” Liga Europeana 2010

MVP Liga Europeana 2011

„Cel mai bun atacant” Liga Europeana 2011

„Cea mai buna marcatoare” World Grand Prix 2011

MVP Campionatul European 2011

Sportiva Anului in Serbia 2011

MVP Liga Campionilor 2013

„Cea mai buna marcatoare” Liga Turca 2013

„Cel mai bun universal” World Grand Prix 2013

MVP Campionatul Mondial al Cluburilor 2013