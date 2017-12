PSG si-a reparat greseala din etapa precedenta in Ligue 1!

Dupa ce a fost invinsa in etapa precedenta pe terenul celor de la Strasbourg, scor 2-1, PSG s-a revansat in fata propriilor suporteri, in meciul disputat contra echipei Lille OSC, in cadrul etapei cu numarul 17 in Ligue 1.

Parizienii s-au impus cu scorul de 3-1, dupa golurile reusite de Di Maria, in minutul 28, Pastore, in minutul 49, respectiv Mbappe in prelungirile intalnirii. De cealalta parte, unicul gol al celor de la Lille a fost marcat de catre El-Ghazi, in minutul 86.

Dupa 17 etape disputate in acest sezon, PSG ramane lider in clasamentul primei ligi franceze, avand un avans de 9 puncte fata echipa de pe locul secund, AS Monaco.