Peter Bosz, OUT de la Dortmund. Cine e noul antrenor al Borussiei

Peter Bosz (54 de ani) nu mai este, incepand de duminica, antrenorul Borussiei Dortmund! Inlocuitorul sau, Peter Stoger, a semnat o intelegere valabila pana in iunie 2018.

Hans-Joachim Watzke, directorul Borussiei Dortmund, a anuntat oficial despartirea de Peter Bosz: „In urma unei conversatii pe care am avut-o seara trecuta, am decis sa ne despartim„, a spus oficialul nemtilor, care a anuntat, apoi, ca noul antrenor al Borussiei este austriacul Peter Stoger.

in varsta de 51 de ani, Stoger le-a antrenat de-a lungul carierei pe Austriena Viena, Grazer, Wiener Neustadt si Koln, fiind demis de la conducerea „tapilor” pe 3 decembrie, dupa cel mai slab start de sezon din istoria lui Koln.

Stoger a semnat o intelegere care va expira la finalul sezonului.