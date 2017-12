Marius Copil si-a fixat obiectivul pentru sezonul urmator: „Vreau sa intru in top 50”

Jucatorul de tenis Marius Copil, care a urcat in 2017 in top 100 ATP, a declarat, sambata seara, ca anul viitor are un obiectiv mai indraznet, acela de a intra in primii 50 de jucatori ai lumii.

„In proportie de 90% pot spune ca sunt multumit de anul acesta. Mi-as fi dorit sa termin anul pe 74, dar nu pot sa fiu suparat ca am intrat in primii 100 de jucatori. Am avut mai mult constanta anul acesta. Am inceput pe 220 in lume si am ajuns pana pe 74 la un moment dat. Ma simt din ce in ce mai bine, anul viitor am un tel mult mai mare, vreau sa intru in top 50. Prima parte din an este pe hard, suprafata mea preferata, asa ca pot incepe cu rezultate bune si sa tind spre top 50”, a spus Copil, in prezent pe locul 93 mondial.

Tenismanul a mentionat ca si-ar fi dorit sa fie mai multi jucatori romani in topul mondial la simplu. „La baieti trecem printr-o perioada mai grea, cred ca sunt doar eu in primii 500 la simplu. Nu m-am uitat exact, dar e trist sa stiu ca la simplu nu mai e niciun roman in spatele meu. Mi-ar fi placut sa avem mai multi jucatori aproape de top 100, asa ne-am fi ajutat unii pe altii”, a adaugat Copil.

Marius Copil a fost premiat, sambata seara, in cadrul Galei Tenisului Romanesc, pentru cea mai buna ascensiune masculina la simplu in anul 2017.

