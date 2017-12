Ladislau Boloni, dupa victoria in fata lui Mircea Rednic: „Am castigat acest meci fiindca exista un Dumnezeu al fotbalului”

Ladislau Boloni l-a invins pe Mircea Rednic in campionatul belgian de fotbal si a recunoscut ca echipa sa a intalnit un adversar puternic. Acesta a tinut sa isi felicite jucatorii din subordine si s-a declarat incantat de ascensiunea echipei.

„Mouscron a fost la acelasi nivel ca noi. Sunt bine organizati si capabili sa contraatace foarte bine. Au fost ocazii uriase de ambele parti. Poate ca am castigat acest meci fiindca exista un Dumnezeu al fotbalului. In tur ei au egalat in ultimele secunde, poate are legatura cu asta. In orice caz, imi felicit jucatorii fiindca au luptat pentru aceasta victorie.

Astazi (sambata — n. r.), cred ca pot spune ca ne-am salvat de la retrogradare. Suntem in top 6, asta-mi face placere, dar ma intreb daca nu cumva echipa a crescut prea repede. Urmatoarele meciuri vor fi suficiente sa atingem cele 30 de puncte”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit Agerpres.