Inca un gol reusit de Sergiu Bus in campionatul Bulgariei!

Levski Sofia a disputat sambata, in deplasare, meciul impotriva formatiei Slavia Sofia, contand pentru etapa cu numarul 20 a primei ligi din Bulgaria.

Romanul Sergiu Bus a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 18, stabilind astfel, si rezultatul primei reprize.

In partea secunda a jocului, cele doua adversare nu au mai inscris pana in minutul 82, cand Hristov si-a trecut in cont o reusita si a restabilit egalitatea pe tabela.

Pana la finalul partidei, niciuna dintre cele doua echipe nu a reusit sa se impuna, iar trupa romanilor Sergiu Bus si Nelut Rosu a plecat cu un punct de pe terenul celor de la Slavia Sofia. Rosu a fost doar rezerva in aceasta partida, in timp ce Bus a fost integralist si a incasat un cartonas rosu in minutul 88.

Levski Sofia se afla pe locul al treilea in prima liga din Bulgaria, avand 39 de puncte obtinute in cele 20 de etape disputate, cu 6 mai putine decat liderul Ludogoret.