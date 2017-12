Gheorghe Hagi, suparat dupa victoria cu Concordia: „Nu stiu ce se intampla la Constanta, nu sunt apreciat”

FC Viitorul a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 3-0 in cadrul etapei cu numarul 21 a Ligii I, dar nemultumirile lui Gheorghe Hagi vin din afara terenului.

„Regele” s-a declarat nedumerit, dupa ce asistenta pe stadionul din Ovidiu a fost una modesta. Acesta se simte neapreciat chiar la el acasa si i-a intepat pe spectatorii ce ii ofera sfaturi din tribune.

„Nu inteleg. In ultimii trei ani la Constanta se joaca fotbal. O echipa buna. Mai e si un manager pe acolo, pe care il cheama cum il cheama. S-a nascut aici si a investit in fotbal, la el acasa. Ma asteptam sa fie mai multi suporteri. Am iesit campioana Romaniei si avem mai putini spectatori.

Nu stiu ce se intampla la Constanta. E orasul unde m-am nascut, unde am crescut. Facem lucruri extraordinare pentru a atrage suporterul la stadion. Saracul de mine, am venit la Constanta si nu sunt apreciat. Mi-e greu sa umplu un stadion, jucam un fotbal de 2 lei… Am vazut ca unii imi fac si echipa, tipa din tribune sa fac schimbare”, a spus Gheorghe Hagi, potrivit Telekom Sport.