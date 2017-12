FOTO | Irina Begu a jucat volei cu „tigroaicele” de la CSM Bucuresti!

Voleibalistele de la CSM Bucuresti, Ioana Baciu si Suzana Cebic, au facut un schimb de experienta inedit cu Irina Begu, colega lor de la clubul din capitala.

„Tigroaicele” intalnesc marti (ora 17.30, Sala Rapid), in cupele europene, una dintre fortele mondiale, Uralochka Ekaterinburg, castigatoare de opt ori a Ligii Campionilor.

Pe ultima suta de metri a pregatirilor, jucatoarele antrenate de Ferhat Akbas au profitat de putinul lor timp liber pentru a se relaxa la tenis. Ioana Baciu si Suzana Cebic au avut o partenera pe masura: Irina Begu, ocupanta locului 43 in ierarhia WTA. Cele trei s-au amuzat copios la „antrenament”, dar au depus si efort, pentru a dovedi ca sunt sportive complete si se descurca in orice situatie.

Serva, atuul comun al sportivelor CSM Bucuresti

Begu le-a explicat voleibalistelor „abc-ul” din tenis, iar „tigroaicele” i-au aratat, la randul lor, principalele miscari din sportul pe care il practica. Concluzia schimbului de experienta a fost trasa chiar de Irina: „Tenisul si voleiul sunt cumva similare. La serviciu ai aproape aceeasi pozitie si in tenis, si in volei! imi place voleiul, m-am uitat de mica la acest sport. Am multe de invatat, cred ca as putea, la un moment dat, sa servesc peste fileu, dar trebuie sa lucrez pentru asta!” – Irina Begu, jucatoare CSM Bucuresti.

Voleibalistele de la CSM Bucuresti, echipa care a cucerit in primavara anului trecut Challenge Cup, au marturisit ca i-ar face oricand loc Irinei in echipa lor: „Irina poate veni sa joace la noi, la cum am vazut ca serveste”, a laudat-o Suzana Cebic.

Nu doar Begu a primit laude pentru modul in care a manevrat mingea de volei. Ioana Baciu a fost si ea priceputa la tenis si a marturisit, glumind, ca s-ar putea reprofila; „Dupa meciul cu Uralochka ma apuc de tenis. M-am descurcat foarte bine, sunt chiar mandra de mine” – Ioana Baciu, voleibalista CSM Bucuresti.

Fetele s-au simtit atat de bine, incat au promis ca vor repeta experienta. „Ma bucur ca le-am cunoscut, a fost o placere si sper sa mai am ocazia sa joc cu ele”, a marturisit Irina Begu.

S-au pus in vanzare biletele la meci

Partida din 16-imile CEV Cup dintre CSM Bucuresti si Uralochka-NTMK Ekaterinburg se va disputa in 2 manse (12 decembrie, ora 17.30, Sala Rapid) si 9-11 ianuarie returul in Rusia. De 8 ori castigatoare si de 6 ori finaliste ale Ligii Campionilor, adversarele „tigroaicelor” se afla pe locul secund in clasamentul all-time al competitiei dupa Dinamo Moscova (11 titluri si 5 finale). Biletele pentru meciul anului in voleiul romanesc costa 15 lei si se pot achizitiona din reteaua Eventim. Ele se pot procura si in ziua meciului, de la Sala Polivalenta Rapid.