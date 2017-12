AUDIO – EXCLUSIV / Mihai Teja, in studioul Sport Total FM: „Dintre toate echipele din Liga I imi place Viitorul”

Mihai Teja, fost antrenor secund al lui Mircea Rednic la Mouscron si fost principal la Pandurii Targu Jiu, a revenit in studioul Sport Total FM, duminica, de la ora 17:00, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”, moderata de Daniel Nazare.

„Urmaresc toate campionatele, pentru ca am de invatat. Imi pare rau pentru situatia in care se afla Pandurii. Eu am stat vreo doua saptamani acolo si am observat ca lucrurile nu merg spre bine si nu puteam sa raman acolo. Nivelul nu este unul tocmai bun la Liga a II-a, sunt cateva echipe care joaca intr-adevar bine. Problema este infrastructura.

Imi place cum joaca Viitorul, chiar daca sunt echipe mai sus in clasament cu loturi mai puternice. Imi place Viitorul ca spectacol, ca stil de joc. Imi plac jucatorii pe care ii promoveaza Gheorghe Hagi. Intr-adevar, CFR este o echipa pragmatica si este foarte greu sa castigi in fata lor. Nu stiu ce se intampla cu FCSB, nu exista continuitate”, spune Mihai Teja.

