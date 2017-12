EXCLUSIV / Emil Sandoi reintra in circuit! Va antrena in Liga a II-a: „In principiu, ne-am pus de acord”

Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre revenirea sa pe banca tehnica a unei echipe de fotbal si a dezvaluit ca a ajuns la o intelegere cu conducerea clubului FC Arges, aflat pe locul 7 in clasamentul Ligii a II-a.

„Eu am avut niste discutii de mai mult timp cu conducatorii de la FC Arges. E adevarat, ne-am intalnit si la acest meci pe care l-au disputat acasa. In principiu, ne-am pus de acord.

A trecut un an de zile de cand nu am mai antrenat, dar asta nu inseamna ca nu am mai avut oportunitati. Cateodata mai vrei sa iei si o pauza sau nu te multumesc oportunitatile pe care le ai. Fac fotbal de la 8-9 ani, e ca mersul pe bicicleta.

E destul de echilibrat clasamentul din Liga a II-a. Am urmarit si eu in ultimul timp, de cand sunt in discutii cu cei de la FC Arges.”, a declarat Emil Sandoi, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.