EXCLUSIV / Costel Pana, antrenor Al-Ahli U19: „Obiectivul nostru este sa castigam titlul”. Ce spune despre Cosmin Olaroiu

Costel Pana, fost component al echipei nationale si jucator al lui Dinamo, a vorbit in exlusivitate la Sport Total FM, despre formatia pe care o antreneaza in prezent in Arabia Saudita, si anume Al-Ahli Saudi FC Youth U19.

„Am inceput campionatul acum trei saptamani. Suntem pe primul loc, pentru ca am castigat toate cele patru meciuri, dar trebuie sa recunosc ca am jucat cu echipe de nivel mediu.

Dupa ce jucatorii termina aici la sub 19 ani, trec la olimpici, adica la grupa sub 21 de ani. Este inca o treapta pana la prima echipa.

In 2009 s-a format academia aici la Al-Ahli. Copiii incep fotbalul la varsta de 8 ani.

Olaroiu are o imagine extraordinara in Arabia Saudita. Pe la majoritatea cluburilor pe la care a fost a obtinut titluri si cupe. Este privit ca un antrenor bun care stie sa gestioneze orice situatie apare, un antrenor care stie sa isi aleaga foarte bine jucatorii straini, ceea ce este foarte important aici. Are curaj si sa promoveze tinerii din propria pepiniera. Nu e usor sa ai curajul sa promovezi niste jucatori care nu poti sti ce evolutii vor avea in urmatorul an.

Eu mai am contract pana pe 30 iunie. Obiectivul nostru este sa castigam titlu. Daca vom reusi, am o cauza in contract ca se va prelungi pentru inca un an.

Nu m-as intoarce in Romania daca as avea oferte, pentru ca aici unde antrenez acum sunt respectat pentru munca pe care o depun”, a declarat Costel Pana in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

