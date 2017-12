Echipa lui Boloni a trecut la limita de cea a lui Mircea Rednic in campionatul Belgiei

Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a disputat sambata, pe teren propriu, meciul impotriva trupei lui Mircea Rednic, Mouscron, in cadrul etapei cu numarul 18 a primei ligi belgiene.

Partida s-a incheiat cu victoria elevilor lui Boloni, dupa ce Haroun a inscris unicul gol al meciului in minutul 71, pastrand astfel, cele trei puncte „acasa”.

Rotariu a fost introdus ca titular de catre Mircea Rednic, dar a fost schimbat in minutul 80 cu Mbombo.

In urma acestei intalniri, Antwerp a urcat pe locul al patrulea in clasament, avand 28 de puncte adunate in cele 18 meciuri disputate. De cealalta parte, Mouscron se afla pe locul 10, avand cu opt puncte mai putine decat trupa lui Boloni.

Lider in Belgia este Club Brugge, cu 41 de puncte, dar cu un meci mai putin. Podiumul este completat de Charleroi si Anderlecht.