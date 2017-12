Dan Petrescu stie cine este favorita in meciul dintre FC Botosani si FCSB: „A facut doua egaluri cu noi, ne-a eliminat din Cupa Romaniei”

CFR Cluj a trecut la limita de ACS Poli Timisoara, scor 1-0 in cadrul etapei cu numarul 21 a Ligii I, iar Dan Petrescu insista pe subiectul introducerii arbitrajului video in fotbalul romanesc.

„Daca se va introduce arbitrajul video, sper din tot sufletul sa se ia decizii bune si sa ne ajute pe noi, pentru ca in acest an au fost mai faze pe care as fi vrut sa le am in favoarea mea. Sper ca arbitrii sa nu mai greseasca de acum incolo, dupa ce vad probele video”, a declarat Dan Petrescu pentru Telekom Sport.

In ceea ce priveste meciul de duminica al principalei contracandidate la titlu, Dan Petrescu apreciaza ca FCSB va trece de FC Botosani, chiar daca moldovenii au remizat de doua ori cu liderul pe care l-a eliminat si din Cupa Romaniei: „Acum, sa vedem, Botosani a facut doua egaluri cu noi, ne-a eliminat din Cupa Romaniei, dar eu simt ca nu va face nimic in meciul cu FCSB. Asa simt eu. Cei de la Botosani nu vor face nimic. Oricum, daca vor face ceva, fac pentru ei, nu pentru mine, pentru ca, daca pierd acest meci, nu ii vad prea bine in lupta pentru play-off”.