Clujenii, fericiti dupa victoria cu ACS Poli Timisoara: „E importanta pentru noi”

Dupa ce a pierdut in tur cu scorul de 4-3 in fata Timisoarei, CFR Cluj si-a luat revansa in Gruia, dupa victoria la limita obtinuta de elevii lui Dan Petrescu.

Vinicius a marcat unicul gol al partidei, la finalul primei reprize, si a adus cele trei puncte in tabara ardelenilor.

Ovidiu Hoban s-a declarat incantat dupa aceasta victorie si considera ca echipa sa a avut si mult ghinion. Fotbalistul CFR-ului este de parere ca jucatorii au reusit sa il faca fericit pe antrenorul lor prin aceasta victorie.

„A fost o victorie muncita, o victorie foarte importanta pentru noi. Poate ca am avut putin ghinion, am ratat mult, dar cel mai important este ca nu am primit gol si ca am luat cele trei puncte. Cred ca domnul Petrescu este cel mai fericit in acest moment”, a spus Ovidiu Hoban, potrivit Telekom Sport.