Tabloul complet al optimilor de finala de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Jucam luni, cu Germania, de la ora 18:30

Dupa meciurile disputate vineri, tabloul optimilor de finala de la Campionatul Mondial de handbal feminin este complet. Romania juca meciul cu Cehia, luni, de la ora 18:30



Romania a obtinut calificarea in optimile de finala, dupa ce a incheiat grupa A pe primul loc. Nationala pregatita de Martin Ambros a castigat meciurile cu Paraguay, Slovenia, Spania si Angola, dar a pierdut in fata reprezentativei Frantei.

In cazul in care va trece de Cehia, in sferturi, Romania ar putea da peste vicecampioana mondiala en-titre, Olanda, care joaca in optimi cu Japonia. Insa, marele test pentru handbalistele lui Martin Ambros va fi abia in semifinale. Acolo, printre posibilii adversari sunt nume precum Norvegia sau Rusia.