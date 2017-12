Real, invinsa de arbitri pe terenul lui Olympiacos, dupa prelungiri in Euroliga!

Runda cu numarul 11 a Euroligii masculine de baschet a fost favorabila primelor trei clasate, care si-au consolidat pozitiile. TSKA Moscova a castigat in deplasare la Brose Baskets Bamberg, Olympiacos Pireu, favorizata de cei trei arbitri din Serbia, Slovenia si Turcia, s-a impus in urma prelungirilor in confruntarea cu Real Madrid, iar. Fenerbahce Istanbul a trecut de FC Barcelona Lassa in fieful acesteia.



TSKA n-a avut emotii, obtinand victoria cu 92-76 (42-39) si are 20 de puncte, ca si Olympiacos, invingatoare cu 92-83 (34-30, 72-72, 20-11) in fata „galacticilor”, ajutata de asa zisii cavaleri ai fluierului, care le-a acordat 36 de lovituri libere, fata de numai noua ale oaspetilor. Madrilenii au avut trei jucatori eliminati dupa cinci greseli personale, iar teamul grec niciunul! Real a cazut pe 8, la patru lungimi de lidere. Fenerbahce completeaza podiumul, cu 19 puncte, gratie succesului lejer, 83-68 (39-38) in fieful echipei barceloneze.

Surprinzator, Panathinaikos Atena a pierdut pe terenul celor de la Zalgiris Kaunas, 74-80 (33-31), fiind egalata la puncte, 18, de teamul din Lituania, de Maccabi Tel Aviv, 94-91 (46-46) cu Valencia Basket si de Himki Regiunea Moscova, 77-71 (31-38) in deplasare, la Olimpia Armani Milano. In revenire de forma, Steaua Rosie Belgrad a facut suta cu Anadolu Efes Istanbul, primind doar 81 de puncte (50-44 la pauza), iar Baskonia Vitoria Gasteiz a castigat cu 88-82 (41-36) intalnirea cu ultima clasata, Unicaja Malaga.

Etapa viitoare propune duelul dintre Real si FC Barcelona, o revansa dupa victoria din campionat obtinuta de catalani.