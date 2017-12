Nita i-ar fi transmis impresarei sa-i gaseasca o echipa in iarna! „Nu mai suporta situatia tensionata de la club!”

Unul dintre cei mai apreciati stelisti din ultimii ani, Florin Nita, s-ar fi aratat dezamagit de faptul ca a ajuns rezerva tanarului Andrei Vlad si i-a cerut agentului sau sa-i gaseasca echipa, scrie Gazeta Sporturilor. Desi e in continuare portarul numarul 1 din echipa FCSB-ului, Nita trebuie sa ii faca loc si lui Vlad, tanarul portar adus cu surle si trambite in aceasta vara de la CS „U”Craiova.





„Nita e un baiat diferit fata de restul celor din vestiar. Este mai retras, mai linistit, a avut o multime de probleme in viata. El nu mai suporta situatia tensionata de la club si imixtiunea patronului in alcatuirea echipei si a decis sa plece. Florin i-a transmis impresarului sau, Anamaria Prodan, sa-i gaseasca echipa in iarna, fiind sanse foarte mari sa plece in iarna„, sustine o sursa pentru Gazeta Sporturilor.

Nita a avut o oferta tentanta in vara, insa Becali nu l-a lasat sa plece. Turcii i-au propus un salariu de 35.000 de euro pe luna si un bonus la semnatura, insa Becali nu a vrut sa-l vanda si i-a marit contractul la 15.000 de euro pe luna.