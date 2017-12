Ionita II va ajunge la CFR Cluj! Ardelenii platesc 700.000 de euro pentru mijlocasul Astrei

Dupa ce l-a luat pe Costache de la Dinamo, CFR Cluj s-a inteles si cu Ionita II de la Astra Giurgiu. Mijlocasul a facut un sezon excelent si a reusit 8 goluri in 18 partide din acest sezon. Clujenii vor plati tot 700.000 de euro pentru Ionita, la fel ca in cazul lui Costache, scrie Gazeta Sporturilor.

Ionita fusese cumparat de Astra de la Rapid cu 500.000 de euro in 2014. In aceasta toamna, mijlocasul a fost convocat si la nationala in premiera.

„Sunt rapidist de mic si am crescut intr-un spirit anti-stelist, deci n-am cum sa joc vreodata acolo. Au cel mai bun lot, dar mai lipsesc eu ca sa fie cea mai buna din tara”, a spus Ionita dupa victoria Astrei cu Steaua din acest sezon.