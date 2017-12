EXCLUSIV / Radu Voina: „Adevaratul Campionat Mondial acum incepe!”

Fostul selectioner al echipei feminine de handbal a Romaniei, din 2008 pana in 2012, perioada in care a castigat o medalie de bronz la Campionatul European, Radu Voina a vorbit despre ce urmeaza pentru echipa noastra, calificata in optimile Mondialului din Germania.



„Practic acum incepe un nou campionat, cel adevarat. Ai pierdut, ai plecat acasa!

A fost frumos, a fost placut, dar a trecut. Acum trebuie sa ne gandim cum vom aborda meciul urmator, pe care trebuie sa-l tratam ca pe o finala.

Nu mi-a placut ca depindem in continuare de jocul Cristinei Neagu. Mi-a placut poarta, Dumanska, dar nu mi-a placut apararea, in zona centrala.

Cristina ne-a cam scos in anumite partide si ma gandesc in special la Angola.

Eu zic sa nu ne ducem prea departe cu gandurile. Important este sa ramanem concentrati si seriosi.”, a declarat fostul selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, Radu Voina, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

Romania va infrunta Cehia, in optimile de finala ale CM din Germania, luni, incepand cu ora 18:30.