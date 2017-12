EXCLUSIV / Florin Motroc: „Nu cred ca mai revin la echipa! Se fac multe presiuni in jurul presedintelui”

Inca sub contract cu campioana en-titre a Omanului, Dhofar SCSC, Florin Motroc a anuntat, in exclusivitate pentru Sport Total FM, ca mai mult ca sigur 2018 nu-l va mai prinde la echipa. Motroc a debutat cu dreptul in actualul sezon, reusind sa castige Supercupa chiar impotriva lui Ilie Balaci, care antreneaza Al-Suwaiq Club, dar in campionat a dezamagit, iar fosta campioana ocupa, dupa terminarea turului, locul 11, o pozitie deasupra locului de baraj pentru ramanerea in prima liga..



„Nu stiu daca ma mai intorc in Oman. Eu cred ca nu mai raman … Sunt multe presiuni din partea unor persoane din anturajul clubului asupra presedintelui, iar eu nu gasesc solutii. Dupa mine, toti strainii ar trebui dati afara, dar n-ai ce sa aduci in aceasta perioada.

Am inteles ca sunt jucatori care au restante din sezonul trecut, o situatie pe care n-am cunoscut-o pana de curand.

Acum ma intorc de la Bacau, unde am fost la un meci de volei s-o vad pe fata mea. Ca tot am fost in zona, am zis sa trec sa revad stadionul. Stadionul este dezafectat, se incerca reconstruirea, dar am inteles ca este asa de multa vreme.”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.