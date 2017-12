EXCLUSIV / Florin Brisan: „Sa dea D-zeu sa ramanem pe primul loc pana la finalul sezonului!”

Dunarea Calarasi, invingatoare cu 3-1 la Mioveni, in ultimul meci al anului, va ocupa primul loc in Liga 2 pana cel putin in februarie 2018, cand se va relua sezonul, dupa ce sibienii de Hermannstadt, care au dominat intreg turul, au remizat cu Afumati, pe propria arena, in aceeasi etapa.



„Vom vedea ce solutii vom avea pentru a nu intrerupe meciurile echipei pe propria arena, chiar daca vom demara niste lucrari de cosmetizare la stadion.

Cu toate ca suntem lideri, avem ceva jucatori in vizor pentru a se alatura actualului lot. Sun sase jucatori romani, care vor intari lotul si care ne vor ajuta sa nu ne facem de ras in Liga 1, daca vom promova.”, a declarat presedintele Dunarii Calarasi, Florin Brisan, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.