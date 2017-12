EXCLUSIV / Erik Lincar, cu doar un salariu primit in patru luni: „Nu stiu ce va fi in 2018, eu le-am multumit baietilor pentru rezultatele de pana acum”

Sub conducerea tehnica a lui Erik Lincar, antrenor care a preluat echipa cu cinci etape inaintea finalului sezonului trecut, Academica Clinceni a terminat anul 2017 pe un excelent loc 6, la patru puncte de locul 3, care duce la brajul pentru promovarea in Liga 1, loc ocupat de Chindia, care are un meci mai putin disputat.



„Situatia noastra financiara este neschimbata. Nu stiu ce va urma, dar vom avea o discutie cu domnul primar, cu presedintele pentru a vedea ce vom face mai departe. Eu sunt mandru de baietii mei, care nu au jucat pe prime si cu salariile intarziate.

Eu am luat un salariu pana acum … Nu am vrut sa-i las pe baieti la greu, dar am facut-o si din placere. Baietii mai au de primit vreo 2-3 salarii.

Solutia ar fi sa vina jucatori imprumut, care sa fie platiti de echipele lor, iar noi sa ne mai restrangem.„, a declarat antrenorul echipei ilfovene, Erik Lincar, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.