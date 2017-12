EXCLUSIV / Cristi Todea: „Echipa nu merita sa se lupte pentru evitarea retrogradarii”

Dupa 0-0 pe terenul lui Metaloglobus, in a doua etapa a returului, UTA se mentine neinvinsa, in deplasare, in ultimele opt etape. Probleme echipei aradane raman pe propiul teren, unde echipa pregatita de Cristi Todea a inregistrat trei infrangeri in ultimele patru partide disputate in fata propriilor suporteri.



„Meritam sa castigam, dar n-am putut sa fructificam nici macar una dintre ocaziile avute. Si gazdele au avut ocaziii, dar noi am avut mai multe.

Vom vedea ce decizii se vor lua in pauza de iarna, pentru ca echipa nu merita sa lupte pentru evitarea retrogradarii.”, a declarat tehnicianul UTA-ei Arad, Cristi Todea, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.