EXCLUSIV / Augustin Calin, revenit la „prima dragoste”: „Victoria aceasta ne-a mai adus un pic de liniste”

Revenit la CS Balotesti, in etapa a 20-a, prima din retur, la partida cu liderul Hermannstadt, scor 0-3, Augustin Calin, 37 de ani, a reusit prima victorie de la revenire, 1-0 cu „vecinii” de la Sportul Snagov.



„Am revenit la prima dragoste! Am crezut in noi, am crezut in victorie. Este clar ca terenul nostru din Balotesti ne este favorabil jocului, unul bazat pe forta mai mult, mai putin tehnic.

Aceasta victorie ne-a adus si un pic de liniste.

Baietii au fost bine pregatiti in perioada in care am lispsit, deci nu pot sa ma plang ca as avea acum vreo problema cu lotul.

Cu toate astea, in iarna vom incerca sa aducem 2-3 jucatori cu mare experiente, care sa mobilizeze grupul, insa va fi greu, pentru ca salariile sunt mici, dar sunt la zi. Nu vrem sa ajungem in situatia UTA-ei, care vedeti cat a suferit si sufera in continuare„, a declarat antrenorul Augustin Calin, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.

In actualul sezon, Augustin Calin a pregatit o echipa din liga a 4-a din judetul Calarasi, Mostistea Ulmu, cu care a terminat pe locul 4, in prima parte a campionatului.