Emil Sandoi, din primavara la FC Arges?! EXCLUSIV / „Dragos Serban: „Vom avea cateva discutii”

Ramasa fara antrenor principal, dupa despartirea de Iordan Eftime, in partea a doua a turului de campionat, FC Arges s-a descurcat mult mai bine sub comanda „secunzilor” Augustin Eduard si Paul Ciobanu, dar sursele Sport Total FM anunta ca la reluarea sezonului, in luna februarie, banca tehnica a echipei pitestene va fi ocupata de Emil Sandoi.



In ultimul meci al anului, in Trivale, FC Arges a invins pe ACS Poli, cu 2-0, partida fiind urmarita din tribune chiar de catre tehnicianul craiovean, fost jucator la echipa alb-violeta, pe final de cariera.

„A fost un meci disputat, doua echipe cu doua galerii senzationale. Din pacate, si in acet meci am jucat in inferioritate. Este pacat, se strica spectacolul fotbalistic …

Asteptam sa intram in vacanta, dar noi, conducerea, vom discuta despre cine va pregati echipa in viitor. Suntem prieteni cu Emil Sandoi si nu negam negocierile cu dansul„, a declarat presedintele Dragos Serban, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.

Cu actualul staff tehnic, FC Arges a inregistrat cinci victorii si o singura infrangere, terminand anul pe locul 7, cu 34 de puncte, la cel putin 5 puncte de locul de baraj ocupat de Chindia, cu 39 de puncte, dar si un meci mai putin disputat.