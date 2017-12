Replica unuia dintre fostii jucatori de la Braila acuzati de BLAT chiar de antrenor: „Merg pana la final, vreau sa dovedeasca”

UPDATE / Costel Rosu, fost jucator la Dacia Unirea Braila, a reactionat dupa ce antrenorul echipei, Alin Panzaru, si presedintele Auras Brasoveanu l-au acuzat pe el si mai multi jucatori ca au ‘trantit’ 5-6 partide. Jucatorul a negat acuzatiile si a dezvaluit ca el nici macar nu mai este legitimat la echipa de liga a 2-a.

„Blatistii astia ordinari l-au facut antrenor pe el. Tremur la ce am auzit in ultimele ore. Nu este adevarat tot ce s-a spus. Eu merg pana la final, sa dovedeasca. Sa vedem meciurile de care au spus, cel de la Satu Mare, am analizat partida de 10 ori, nu am facut greseli.



La urechile noastre apar tot felul de chestii, dar noi nu avem bani sa pariem sumele astea. Va spun sincer ca nu cunosc astfel de oameni (care pariaza in Singapore) si nu am fost implicat in astfel de lucruri.



De cand am plecat de la echipa am pus si eu un bilet. Eu nu mai sunt la echipa de cateva etape. Nu vreau sa acuz pe nimeni de nimic, vreau sa ma apar pe mine. O sa consult un avocat sa vad ce se poate face. Mergem pana la capat„ a declarat Costel Rosu la Digi Sport.

stirea initiala …

Cu probleme financiare mari de tot, Dacia Unirea Braila se afla intr-o situatie extrem de grea in Liga 2! Dupa infrangerea cu 1-4 de pe teren propriu in fata Stiintei Miroslava, in ultima etapa din 2017, antrenorul Alin Panzaru a facut o serie de declaratii incendiare.



Tehnicianul acuza ca doi fotbalisit au trantit meciuri in prima parte a acestui sezon: este vorba de atacantul Costel Rosu (32 de ani) si de mijlocasul Gabriel Iosofache (26 de ani).

„Au fost jucatori care au avut tot felul de preocupari, orice altceva decat fotbal. Au fost unii care au inceput sa vanda meciurile, precum Rosu si Iosofache. Au fost niste ordinari blatisti, nenorociti Au vandut meciuri in draci!

Cei care au ramas nu s-au complacut, dar au acceptat astfel de jucatori langa ei, care le-au cerut sa joace la 1 pauza / 2 final. Din pacate, am aflat tarziu si jucatorii nu ne-au informat. O sa jucam cu sabia deasupra capului, dar trebuie sa aducem caractere, nu blatisti ordinari.

S-au apucat de vandut meciuri, pentru ca n-au avut bani. Lumea nu e proasta si de aia ii injura. Rosu a fost vanzatorul echipei, nu un golgheter! Probabil ca meritam asta, din moment ce i-am acceptat aici„, a tunat Panzaru, dupa infrangerea cu Miroslava (1-4).

Iosofache a jucat ultimul meci pentru Braila pe 11 noiembrie, fiind schimbat la pauza. Atunci, Dacia Unirea a pierdut la Satu Mare cu 2-3, dupa ce a condus la pauza cu 2-1. In acel joc a evoluat si Rosu, care a fost chiar integralist. Din acel moment, cei doi nu au mai aparut in echipa Brailei.

Braila ocupa penultimul loc in Liga 2, dupa 21 de etape, cu 18 puncteacumulate dupa patru victorii si sase remize. Echipa lui Alin Panzaru nu a mai castigat un meci in Liga 2 din 30 septembrie, 2-1 cu Metaloglobus. De atunci, brailenii au disputat 11 etape, perioada in care au obtinut doar patru remize.