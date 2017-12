Dan Nistor, protagonistul unui nou schimb spectaculos in Liga 1, in aceasta iarna!

Astra Giurgiu si CFR Cluj planuiesc un nou schimb spectaculos de jucatori, in Liga 1. Dupa ce Filipe Nascimento si Dan Nistor au schimbat echipele in vara, actualul fotbalist al CFR-ului ar urma sa fie inclus intr-o noua mutare planificata de conducerea din Gruia, care doreste sa-l aduca pe orice pret pe Alex Ionita.



Alex Ionita II este cel mai dorit fotbalist roman care evolueaza in Liga 1, iar jucatorul de 22 de ani simte ca a venit momentul pentru a face pasul mai departe in cariera. Destinatia cea mai probabila pare a fi CFR Cluj, echipa care ii propune Astrei un schimb de jucatori plus o diferenta de bani, noteaza digisport.ro.

Pretentiile Astrei Giurgiu sunt destul de ridicate, in conditiile in care Astra i-a achitat Rapidului 600.000 de euro, in urma cu patru ani. Giurgiuvenii cer 1.5 milioane de euro in schimbul lui Ionita, iar CFR-ul a venit cu propunerea de a-l include pe Nistor in tranzactie. Daca rucareanul Nistor ar intra in tranzactie, Astra s-ar multumi cu 800.000 – 1.000.000 de euro. Insa ar putea sa mai intre un jucator in discutie si este vorba despre francezul Brian Nouvier, 22 de ani, scrie sursa citata.

La finalul partidei Juventus – Astra, 0-1, in etapa 21, Ionita a recunoscut ca ia in calcul un transfer in Liga 1: „Pana acum ma gandeam ca mi-as dori sa joc in strainatate, dar daca va fi o oferta din tara de care sa fie multumit si clubul, eu nu am o problema sa raman in Liga 1„.