Cum arata echipa celor mai buni jucatori dopati. Mutu, printre titulari!

Site-ul spaniol paladarnegro.net l-a inclus pe Adrian Mutu intr-o echipa de start care nu-i face cinste fostului fotbalist roman. Fostul atacant de la Inter, Chelsea, Juventus sau Fiorentina este alaturi Armando Maradona, Frank De Boer sau Jaap Stam in primul „11” al fotbalistilor prinsi dopati.



Prins dopat in trecut cu sibutramina si cocaina, Adi Mutu a fost plasat in atacul echipei care s-a confruntat in trecut cu consumul diverselor substante interzise.