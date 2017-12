AUDIO – EXCLUSIV / Costel Rosu recunoaste: „Se fac blaturi in Liga 2! Daca va fi cazul, o sa vorbesc si eu, ca nici prin cap nu o sa le treaca (…)”

Unul dintre cei doi jucatori ai Brailei acuzati de blaturi chiar de antrenorul Alin Panzaru, Costel Rosu (32 de ani), s-a aparat la Sport Total FM, precizand ca totul este o inventie, ca o razbunare din cauza unor alte tentative de blat, care nu au reusit, la care el nu a dorit sa participe.



„Cred ca este de mai mult timp problema asta, suspiciuni au existat si in alte meciuri. O sa ma apar, o sa consult un avocat, ca nu am ami trecut prin asa ceva.

Sunt meciuri aranjate, asa este, dar nu la noi.

La Satu Mare am jucat tot meciul si l-am revazut de 10 ori si vreau sa o facem impreuna, pentru ca nu am vazut cine stie ce gafe sau greseli, eu chiar am avut o prestatie buna in acel meci!

Daca era asa, daca stiau de 2 pauza/1 final, de ce nu a ratat Frunza penalty-ul pe care l-am avut?

Eu am credinta in D-zeu, mai bine sarac si curat! De vreun an de zile n-am mai vazut bani de la club si am datorii, dar nu inseamna ca sunt tentat sa iau cateva mii de euro.

Cum adica la cateva zile dupa meci au venit unii colegi la el sa-i spuna, ca el imediat dupa meci a urlat la cei de la Satu Mare sa-si ia banii de la pariuri! Stia …

Eu m-am dus la presedinte sa-mi reziliez contractul, ca sa ma linistesc, sa ma adun.

Noi am jucat fotbal pe promisiuni, saptamana de saptamana am jucat asa si am avut rezultate. Asta pana in septembrie, cand n-am mai suportat.

Va rog sa ma credeti ca am inceput sa vorbesc de bani prin vestiar, ca nu am mai avut viata acasa. I-am facut si mincinosi.

Am zis sa nu spun mai multe, ca stiu si eu anumite chestii, despre unul, despre altul, despre ei, dar fara probe … Dar in curand o sa am ceva concret si nu o sa fie bine pentru ei!

Stiu anumite chestii care se fac si care ajung la urechile noastre fara sa vrem. Au fost si meciuri cand ne intrebam ca am invins prea usor … Eu am o vorba, cine a luat un leu din treaba asta sa-si ia lumanari

Eu cu antrenorul Panzaru am avut o relatie foarte buna, dar daca acum s-a ajuns aici este problema lui. Eu am plecat de la club cu tot cu grupele de copii, ca le aveam in club si puteam atunci sa raman antrenor la ei, dar nu am vrut sa raman un ghimpe in spatele lor.

Cred ca altii au incercat sa faca ceva si eu am vorbit si am stricat tot si de aici se incearca aruncarea pe mine a responsabilitatii. Daca o fi cazul, o sa vorbesc si eu si nici prin cap nu o sa le treca ce stiu, chiar in jurul casei lor. Sa ma consult acum cu un avocat. O sa ma prezint la orice chemare.

Si cand nu eram la Braila eram sunat de unii si altii … In urma cu 4 ani, cand am venit la Braila, au venit anumiti oameni sa ne promita o suma bani sa incurcam pe unii. Am luat o suma fiecare, mica, 300-400 de lei, ca am reusit, apoi au incercat sa ne mai dea niste bani, dar ca sa pierdem. Dar nu veneau la mine, la ei, la aia care faceau … La mine nu a venit nimeni sa-mi ceara sa ma dau la o parte si daca va veni vreunul imediat o sa ridic maineile fara probleme si o sa ma predau.

Si a mai fost un meci, cu Metaloglobus. Ne conduceau la pauza cu 1-0 si antrenorul ne-a adunat pe toti si ne-a facut blatisti, ca ne omoara familiile … chestii urate. Am intrat pe teren si am primit penalty, dupa ce si-au dat aia autogol, pe care eu l-am transformat. Iar de pe banca s-au intrebat ca pe ce colt ma duc eu … eram urmarit si stiam asta de mai mult timp, dar nu eram fraier sa fac ceva in conditiile astea.”, a declarat Rosu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA