AUDIO – EXCLUSIV / Alin Panzaru, noi detalii despre blaturile facute de doi jucatori pe care ii antrena la Braila: „Au venit la colegii lor si le-au spus «2 pauza/1 final»”. VIDEO

Dupa declaratia pe care a oferit-o la finalul ultimului meci din 2017, 1-4 cu Stiinta Miroslava, antrenorul Daciei Unirea Braila, Alin Panzaru, a intervenit la Sport Total FM, pentru a oferi noi detalii despre jucatorii pe care i-a depistat ca au au incercat si au si reusit sa tranteasca un meci.



„Am sase ani de cand sunt aici, iar sezonul asta a fost cel mai greu. Nu este o noutate faptul ca multe meciuri sunt banuite de aranjament si ca se intampla lucrurl asta, ca nu-s bani, asta este adevarul, dar asta nu inseamna ca noi trebuie sa acceptam asa ceva. Nu-ti convine situatia, pleci, te duci unde este mai bine, te lasi, nu stiu …

Se intampla si in alte parti, dar nu este de ajuns sa afli asta, trebuie sa ai si dovezi.

Noi nu acceptam asa ceva, de asta m-ati auzit azi vorbind dupa meci. Problema a fost la meciul de la Satu Mare, cei care au coloana vertebrala au venit la noi si ne-au spus ca au venit doi colegi sa le propuna sa tranteasca meciul, 2 pauza – 1 final. Si le-a iesit! (n.r – meciul s-a terminat 3-2, dupa ce la pauza Braila conducea cu 2-1. VEZI VIDEO). I-am dat afara pentru ca mi-au spus colegii lor, in saptamana aia i-am dat afara!

Si au fost mai multe meciuri in care ne-am uitat de pe margine si nu ne venea sa credem.

Bine ca a venit pauza, o sa vedem ce vom face de la anul. Nu as putea sa spun ca dupa ce i-am dat afara am schimbat ceva in joc, dar macar nu pierd meciurile ca le-am aranjat, le pierd ca nu suntem in stare.

Sper sa nu mai avem astfel d ecartite sau daca apar sa-i depistam la tim. Conducerea se va ocupa de problema asta de acum incolo, eu am raportat.„, a declarat Alin Panzaru, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA